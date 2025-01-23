أوجلان على أعتاب إعلان تاريخي.. دعوة لمناصريه لإلقاء السلاح في شباط المقبل

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "زمان" التركية أن وفدًا من حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الكردي قد أجرى لقاءً ثانيًا مع أوجلان داخل السجن أمس الأربعاء، معربة عن توقعاتها بأن يعلن أوجلان دعوته هذه في الخامس عشر من شباط القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد ناقش مع أوجلان تفاصيل اللقاءات التي عُقدت مع أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري"، بالإضافة إلى المخاوف التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية.
ويأتي اختيار تاريخ 15 شباط لإطلاق هذه الدعوة ليتزامن مع الذكرى السنوية لترحيل أوجلان إلى تركيا. وكان دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان، قد اقترح أن يوجه أوجلان دعوته عبر منصة البرلمان، لكن يُحتمل أن يتم الإعلان من سجن إمرالي بسبب بعض العقبات القانونية.
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