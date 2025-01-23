 
الخميس 2025-01-23 11:46 ص
 

أوجلان على أعتاب إعلان تاريخي.. دعوة لمناصريه لإلقاء السلاح في شباط المقبل

ا
أرشيفية
الخميس، 23-01-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري- رجحت وسائل إعلام تركية، أن يوجه زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان المسجون في سجن أمرالي التركي، دعوة إلى حزبه ومناصريه لإلقاء السلاح منتصف شهر شباط المقبل.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "زمان" التركية أن وفدًا من حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الكردي قد أجرى لقاءً ثانيًا مع أوجلان داخل السجن أمس الأربعاء، معربة عن توقعاتها بأن يعلن أوجلان دعوته هذه في الخامس عشر من شباط القادم.

اضافة اعلان


وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد ناقش مع أوجلان تفاصيل اللقاءات التي عُقدت مع أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري"، بالإضافة إلى المخاوف التي أبدتها بعض الأحزاب السياسية.

 

كما أفاد موقع "Medyascope" بأن الوفد الكردي من المقرر أن يلتقي ممثلين عن الحكومة والأحزاب بعد عودته من سجن إمرالي، وإذا لم تعق أي عراقيل، فسيجري لقاء ثالث مع أوجلان، حيث يُتوقع أن يوجه دعوته الرسمية للتخلي عن السلاح أو إنهاء الوجود المسلح لحزب العمال الكردستاني في تركيا.


ويأتي اختيار تاريخ 15 شباط لإطلاق هذه الدعوة ليتزامن مع الذكرى السنوية لترحيل أوجلان إلى تركيا. وكان دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان، قد اقترح أن يوجه أوجلان دعوته عبر منصة البرلمان، لكن يُحتمل أن يتم الإعلان من سجن إمرالي بسبب بعض العقبات القانونية.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

فا

طب وصحة هل السمنة مرض؟ إليك الإجابة التي تحسم الجدل

عام 2023 شهد أعلى عدد من حوادث إطلاق النار في المدارس، حيث بلغ عدد الحوادث 349 حادثا (غيتي)

عربي ودولي طالب بولاية تينيسي الأميركية يطلق النار في مدرسة ويقتل فتاة قبل أن ينتحر

ا

أسواق ومال وزير المالية السعودي: سجلنا عوائد بنحو 200 دولار لكل دولار تم إنفاقه

تعبيرية

أخبار محلية تخفيضات على أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية غداً الجمعة

6غ

طب وصحة بعد تصدره الترند- هل تمشيط الشعر بشوكة الطعام مفيد؟

دونالد ترامب

عربي ودولي عاجل كابوس ترامب يفسد الحلم الأمريكي أمام اللاجئين

ا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط مع متابعة الأسواق لسياسة ترامب



 




الأكثر مشاهدة