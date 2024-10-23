أوربان: الاتحاد الأوروبي قاد الغرب إلى حرب ميؤوس منها

الوكيل الإخباري- صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بأن "بيروقراطيي الاتحاد الأوروبي قادوا الغرب إلى حرب ميؤوس منها ويريدون نقلها إلى الأراضي الروسية".

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وقال أوربان خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية للأحداث الهنغارية عام 1956، إن جوهر خطتهم للانتصار، تتضمن توسيع رقعة الصراع، موضحا أنه وفقا للخطة، ستتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتنتقل ساحة المعركة إلى الأراضي الروسية.



وأوضح أن الجزء الآخر من الخطة يتمثل في الانتصار على الجبهة الشرقية، لتتولى أوكرانيا فيما بعد، "دور" الولايات المتحدة، في ضمان أمن أوروبا بأكملها بجيشها "المعزز".



وكان فيكتور أوربان قد أكد في وقت سابق، خلال مقابلة صحفية، أن الوضع في ساحة المعركة يؤكد خسارة الاتحاد الأوروبي ودول الغرب في الصراع بأوكرانيا.