أوربان: الاتحاد الأوروبي قاد الغرب إلى حرب ميؤوس منها

وأوضح أن الجزء الآخر من الخطة يتمثل في الانتصار على الجبهة الشرقية، لتتولى أوكرانيا فيما بعد، "دور" الولايات المتحدة، في ضمان أمن أوروبا بأكملها بجيشها "المعزز".
وكان فيكتور أوربان قد أكد في وقت سابق، خلال مقابلة صحفية، أن الوضع في ساحة المعركة يؤكد خسارة الاتحاد الأوروبي ودول الغرب في الصراع بأوكرانيا.
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