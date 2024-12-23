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أوربان: هنغاريا تعتزم الحفاظ على علاقاتها مع روسيا

أوربان
أوربان
الإثنين، 23-12-2024 02:46 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن عزمه الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

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وأكد أوربان في تصريح لقناة M1 الهنغارية، الأحد، أنه يعول على تطوير التعاون الاقتصادي بين هنغاريا والولايات المتحدة بعد وصول إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الحكم.

 

وتابع: "ومن المهم أيضا ألا نتخلى عن علاقاتنا مع الروس. وهذا جيد بالنسبة لنا أيضا".

وأشار إلى أنه "كلما ازدادت المشاكل في أوروبا تعقيدا، كان من الضروري تفعيل العلاقات الاقتصادية في الأسواق الأخرى بمزيد من الحزم".

 

 
gnews

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