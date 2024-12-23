أوربان: هنغاريا تعتزم الحفاظ على علاقاتها مع روسيا

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن عزمه الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

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وأكد أوربان في تصريح لقناة M1 الهنغارية، الأحد، أنه يعول على تطوير التعاون الاقتصادي بين هنغاريا والولايات المتحدة بعد وصول إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الحكم.