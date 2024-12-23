أوربان: هنغاريا تعتزم الحفاظ على علاقاتها مع روسيا

وأشار إلى أنه "كلما ازدادت المشاكل في أوروبا تعقيدا، كان من الضروري تفعيل العلاقات الاقتصادية في الأسواق الأخرى بمزيد من الحزم".
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