أوربان يريد لقاء ترامب لحل الصراع الأوكراني

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن أمله في عودة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ورغبته في الجلوس معه لحل الصراع الأوكراني.



جاء ذلك وفقا لما صرح به أوربان في مقابلة مع قناة "Servus TV" التلفزيونية النمساوية، التي نشرت وسائل الإعلام الهنغارية مقتطفات منها، أعرب فيها رئيس الحكومة عن أمله في فوز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية 5 نوفمبر الجاري.



وتابع أوربان: "سنجلس مع الرئيس ترامب، وبعدها يمكن للأوروبيين والأمريكيين التوصل إلى اتفاق جيد، وسيكون لدينا رئيس مؤيد للسلام لا للحرب، وبعدها يمكننا تغيير السياسة في بروكسل". ووفقا له، "إذا كان هناك أي شخص في العالم بإمكانه تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا فهو دونالد ترامب".

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وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري: "نحن نعلم أن دونالد ترامب لم يشن أي حروب في أي مكان خلال خدمته كرئيس للولايات المتحدة، وحيثما اندلعت أوقفها بأسرع وقت ممكن".



وأعرب أوربان عن قناعته بأنه لا يزال هناك خطر كبير من تصعيد الصراع في أوكرانيا ما قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. من هنا تكتسب الانتخابات الرئاسية الأمريكية أهميتها الخاصة، وفقا له.