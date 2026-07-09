أوروبا الغربية تسجل شهر حزيران الأكثر حرا في تاريخها

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الوكيل الإخباري- كشف مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي الخميس أن حزيران 2026 كان أكثر أشهر حزيران حرا على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية، فيما تجتاح القارة موجة حر جديدة. اضافة اعلان





وأوضح المرصد في تقريره الشهري أن متوسط درجة الحرارة في أوروبا الغربية بلغ 20,74 درجة مئوية في حزيران، أي أعلى بأكثر من 3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي للفترة نفسها بين عامَي 1991 و2020، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للمنطقة والمسجل في حزيران 2025.



وقالت سامانثا بورغس المسؤولة الاستراتيجية لشؤون المناخ في المركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى (CEPMMT) وهي منظمة حكومية دولية تدير مرصد كوبرنيكوس إن "التغير المناخي بدأ يتحول من مجرد مشكلة مستقبلية مجردة وإحصائية نطلع عليها في تقارير، إلى واقع ملموس ومربك للحياة اليومية".



وذكّرت بأن "أوروبا تشهد احترارا أسرع بكثير من المعدل العالمي"، مشيرة إلى التغيرات في حركة الغلاف الجوي كأحد الأسباب الكامنة وراء ذلك.



وأضافت "التغيرات المرصودة في حركة الغلاف الجوي تشير إلى أن هذه الظاهرة ستتكرر وتتضاعف في أوروبا مستقبلا. وبالتالي، سنشهد المزيد من موجات الحر في عالم أكثر سخونة".



وتابعت بورغس "ستكون هذه الموجات أكثر حدة، وستستمر لفترات أطول كما ستشمل مساحات جغرافية أوسع"، داعية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غازات الدفيئة المسببة لاحترار المناخ "في أقرب وقت ممكن".





