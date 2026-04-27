أوروبا تدفع الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي

الإثنين، 27-04-2026 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الاثنين، بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي في عام 2025، مسجلاً العام الحادي عشر على التوالي من الزيادات، مدفوعاً بالحروب والتوترات الجيوسياسية.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات "سيبري" أن الإنفاق المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 2.89 تريليون دولار، مما يرفع الزيادة خلال العقد الماضي إلى 41 بالمئة.

ووفقاً للتقرير، كانت الزيادة أبطأ مما كانت عليه في عام 2024، مما يعكس انخفاضاً في الإنفاق العسكري الأميركي على المساعدات لأوكرانيا، رغم أن واشنطن زادت الاستثمار في قدراتها النووية والتقليدية الخاصة.

سكاي نيوز
 
 


