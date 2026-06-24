أوروبا تستعد ليوم آخر من موجة الحر

ومن المتوقع أن تطال مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة ما لا يقل عن 94 مليون شخص في أوروبا ، معظمهم في فرنسا وإسبانيا، وفقا لحسابات وكالة فرانس برس.
ويعزو خبراء هذه الظروف الجوية القاسية إلى أنماط الغلاف الجوي ودوران الهواء التي تُبقي الهواء الساخن محصورا في مكانه لأيام، وتتفاقم هذه العوامل بفعل الاحترار المناخي.
وبلغ مؤشر الحرارة الوطني للدرجات القصوى في فرنسا، الذي يمثل معدل أعلى درجات الحرارة المسجلة في 30 محطة مرجعية، 38,2 درجات مئوية الثلاثاء، متجاوزا المستوى القياسي السابق (37,7 درجة) الذي يعود الى الخامس من آب/أغسطس 2003، وأتى حينها في خضم موجة قيظ استمرت لنحو أسبوعين وراح ضحيتها نحو 15 ألف شخص.
ومع إدراج أربع مناطق فرنسية إضافية ضمن أعلى مستوى من الإنذار من الحر الأربعاء، يتأثر نحو 44 مليون شخص بموجة الحر الاستثنائية، وفق حسابات وكالة فرانس برس.
وبالإضافة إلى المقاطعات الـ31 المشمولة حاليا بالإنذار البرتقالي، فإن أكثر من 90% من سكان فرنسا معرضون لدرجات الحرارة المرتفعة المتوقع أن تتراوح بين 39 و41 درجة الأربعاء من بريتاني إلى منطقة باريس، وفي معظم أنحاء الجنوب الغربي.
وتسببت موجة الحر في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 68 ألف منزل في شمال غرب فرنسا الأربعاء، وفق ما أفادت السلطات، في أول انقطاع كبير للكهرباء تشهده البلاد خلال موجة الحرّ الأخيرة.
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