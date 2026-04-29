أوروبا تسجل عاما شديد الحرارة في 2025

الوكيل الإخباري- قال علماء من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن معظم أنحاء أوروبا شهدت درجات حرارة أعلى من المعدل المتوسط عام 2025، وهو العام الذي حطم أرقاما قياسية بحرائق الغابات ودرجات حرارة البحر وموجات الحر.

اضافة اعلان



وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج "كوبرنيكوس" المعني بتغير المناخ، التابع للاتحاد الأوروبي، جاء في تقريرهما السنوي عن المناخ في أوروبا، أن ما لا يقل عن 95 بالمئة من القارة شهدت درجات حرارة أعلى من المتوسط، بينما التهمت حرائق الغابات أكثر من مليون هكتار من الأراضي.



وأشارت النتائج الى عواقب متزايدة الخطورة في أوروبا جراء التغير المناخي، في وقت تسعى فيه بعض الحكومات إلى تخفيف سياسات خفض الانبعاثات بسبب مخاوف اقتصادية.



وأوضحت المنظمة أن أكثر من نصف أوروبا تعرضت لظروف الجفاف من حيث رطوبة التربة منذ عام 1992، وسجلت درجة حرارة سطح البحر في أوروبا، بوجه عام، أعلى مستوى سنوي لها، وعانى 86 بالمئة من المنطقة من موجات حر بحرية قوية.



وقالت المسؤولة في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى سامانثا برجيس، إن التقرير أظهر أن"تغير المناخ ليس تهديدا مستقبليا، بل هو واقعنا الحالي".



وأعربت المنظمة والبرنامج عن قلق خاص بشأن التغيرات في أبرد مناطق أوروبا، حيث ُيعد الغطاء الثلجي والجليدي عنصرا أساسيا للمساعدة في إبطاء تغير المناخ من خلال عكس أشعة الشمس إلى الفضاء.



وتتراجع هذه الظاهرة، المعروفة باسم "تأثير البياض"، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الذوبان، كما يتسبب فقدان الجليد في ارتفاع مستوى سطح البحر.



وأوضح التقرير أن النرويج والسويد وفنلندا، الواقعة في المنطقة شبه القطبية الشمالية، شهدت أشد موجة حرارة مسجلة في تاريخها في تموز الماضي، واستمرت ثلاثة أسابيع متتالية، وتجاوزت درجات الحرارة داخل الدائرة القطبية الشمالية 30 درجة مئوية.