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أوروبا تعرض على أميركا اتفاق تجارة حرة

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-04-2025 09:15 م

الوكيل الإخباري-    قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي عرض على الولايات المتحدة إعفاء كاملاً ومتبادلاً من الرسوم الجمركية على السلع الصناعية.
وأضافت دير لابن أن المفوضية على أهبة الاستعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة، وأنها عرضت إعفاء السلع الصناعية من الرسوم الجمركية.

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وأوضحت المفوضية أن العرض جزء من المفاوضات الجارية بين مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش والسلطات الأميركية.


ونبهت أنه في حال فشل المفاوضات، فإن المفوضية "مستعدة للرد بإجراءات مضادة والدفاع عن مصالحنا" في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب.


كما تعهدت أن يحمي الاتحاد الأوروبي نفسه من تدفق السلع الرخيصة إلى أراضيه خصوصاً من الصين، كانعكاسات غير مباشرة متوقعة للرسوم الإضافية التي فرضها ترامب.


أما بالنسبة لألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فقد حذر وزير اقتصادها روبرت هابيك خلال اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، من ردود فعل متعجلة من جانب التكتل في النزاع بشأن الرسوم الجمركية. وفقا ل(دويتشه فيله).

 
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