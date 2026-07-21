أوساط الرئيس الكولومبي المنتخب تتحدث عن خطة لاغتياله

الوكيل الإخباري- قالت أوساط الرئيس الكولومبي المنتخَب أبيلاردو دي لا إسبرييّا إن "خطة إجرامية" دبّرتها جماعات متمرّدة كانت "تهدف إلى الاعتداء على حياته" قبل أسابيع قليلة من توليه منصبه.

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