أوساط الرئيس الكولومبي المنتخب تتحدث عن خطة لاغتياله

وذكر فريق أمن دي لا إسبرييّا في بيان أنه تلقى الاثنين "معلومات استخبارية تنبّه إلى خطة إجرامية قد تكون وُضِعَت للاعتداء على حياته" خلال لقاءات تسليم السلطة التي تسبق توليه منصبه.
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