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أوستن: نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل

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منظومة ثاد
الإثنين، 21-10-2024 09:11 ص

الوكيل الإخباري- نقلت رويترز عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، قوله إنه تم نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل.

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و"ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

 

وهو النظام الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية المصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي.

 

وتستخدمه واشنطن وعدد من حلفائها مثل الإمارات وإسرائيل، وتعارض الصين وروسيا  نشره في كوريا الجنوبية.

 
gnews

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