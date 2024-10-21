أوستن: نشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في إسرائيل

و"ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
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