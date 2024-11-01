 
الجمعة 2024-11-01 04:06 ص
 

أوستن يجري اتصالا مع غالانت

أوستن وغالانت
أوستن وغالانت
الجمعة، 01-11-2024 03:01 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت.اضافة اعلان


وأكد أوستن استعداد واشنطن للدفاع عن أفرادها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة ضد التهديدات الإيرانية.

كما استعرض الوزيران الأميركي والإسرائيلي ما سمي خطوات تحسين الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة.
 
gnews

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