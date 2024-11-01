أوستن يجري اتصالا مع غالانت

وأكد أوستن استعداد واشنطن للدفاع عن أفرادها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة ضد التهديدات الإيرانية.
كما استعرض الوزيران الأميركي والإسرائيلي ما سمي خطوات تحسين الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة.
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