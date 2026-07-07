أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة

07:40 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت أوكرانيا أكثر من 430 مسيرة باتجاه موسكو خلال الليل وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بمشاركة الرئيس فولوديمير زيلينسكي كضيف. اضافة اعلان





وكتب سوبيانين على وسائل التواصل الاجتماعي "منذ المساء وحتى السادسة صباحا، حلّقت أكثر من 430 مسيّرة باتجاه منطقة موسكو. حيّد سلاح الجو معظمها على مسافات بعيدة. دُمرت 36 مسيّرة معادية أثناء اقترابها من موسكو".



وكان حاكم بيلغورود الروسية بالإنابة ألكسندر شوفاييف أعلن في وقت سابق الثلاثاء مقتل شخص في المقاطعة جراء ضربات صاروخية أوكرانية "متكررة" أدت إلى اندلاع حريق في جزء من "بنية تحتية".



وتأتي هذه الضربات الأوكرانية غداة حملة قصف روسية مكثفة على أوكرانيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا بينهم 26 في كييف ومنطقتها وفقا للسلطات.



كما أتت تزامنا مع انطلاق قمة حلف الناتو في أنقرة الثلاثاء حيث يعتزم الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا تجديد دعمهم لزيلينسكي الذي تلقى دعوة لحضور مأدبة العشاء الافتتاحية التي يقيمها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.



وأفادت مصادر دبلوماسية بأن زيلينسكي سيحصل على التزام من داعميه الأوروبيين في الناتو بمواصلة تدفق مساعدات عسكرية إلى كييف لا تقل عن 70 مليار يورو (80 مليار دولار) سنويا خلال عامي 2026 و2027.





