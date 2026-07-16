أوكرانيا.. احتجاجات على إقالة وزير الدفاع في 10 مدن

الوكيل الإخباري- شهدت 10 مدن أوكرانية بينها كييف احتجاجات على قرار زيلينسكي إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف، رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بالقيادة العسكرية.

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