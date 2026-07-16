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أوكرانيا.. احتجاجات على إقالة وزير الدفاع في 10 مدن

وتشهد كييف وخاركوف وجيتومير وأوديسا ولفوف ودنيبروبيتروفسك وإيفانو فرانكيفسك وكريفوي روغ ونيكولايف ولوتسك وبولتافا وتيرنوبيل وتشيرنيغوف وزابوروجيه احتجاجات واسعة. وفي كييف احتشد المئات في محيط الحي ال
علم أوكرانيا
 
الخميس، 16-07-2026 01:55 م

الوكيل الإخباري-   شهدت 10 مدن أوكرانية بينها كييف احتجاجات على قرار زيلينسكي إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف، رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بالقيادة العسكرية.

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وتشهد كييف وخاركوف وجيتومير وأوديسا ولفوف ودنيبروبيتروفسك وإيفانو فرانكيفسك وكريفوي روغ ونيكولايف ولوتسك وبولتافا وتيرنوبيل وتشيرنيغوف وزابوروجيه احتجاجات واسعة.

وفي كييف احتشد المئات في محيط الحي الحكومي فيما رجح عضو البرلمان أليكسي غونشارينكو تأجيل التصويت اليوم على وزير دفاع جديد.

وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية قرار  زيلينسكي إقالة فيدوروف إثر خلافات مع القيادة العسكرية، والقائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.

وكان فيدوروف قد تولى منصبه في يناير 2026 متعهداً بتطوير القوات المسلحة وإصلاح مكاتب التجنيد، لكنه أخفق في تحقيق ذلك.

ووفقاً لصحيفة "أوكرايينسكا برافدا" يتمتع فيدوروف بدعم من الدول الغربية والمؤسسات الموالية لها في أوكرانيا، وهي الأطراف التي نظّمت العام الماضي احتجاجات ضد تقييد صلاحيات أجهزة مكافحة الفساد.

 
 


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