أوكرانيا.. احتجاجات على إقالة وزير الدفاع في 10 مدن

وفي كييف احتشد المئات في محيط الحي الحكومي فيما رجح عضو البرلمان أليكسي غونشارينكو تأجيل التصويت اليوم على وزير دفاع جديد.
وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية قرار زيلينسكي إقالة فيدوروف إثر خلافات مع القيادة العسكرية، والقائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي.
وكان فيدوروف قد تولى منصبه في يناير 2026 متعهداً بتطوير القوات المسلحة وإصلاح مكاتب التجنيد، لكنه أخفق في تحقيق ذلك.
ووفقاً لصحيفة "أوكرايينسكا برافدا" يتمتع فيدوروف بدعم من الدول الغربية والمؤسسات الموالية لها في أوكرانيا، وهي الأطراف التي نظّمت العام الماضي احتجاجات ضد تقييد صلاحيات أجهزة مكافحة الفساد.
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