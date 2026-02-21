أوكرانيا: استهدفنا مصنع صواريخ باليستية روسيا في أودمورتيا

الوكيل الإخباري- قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية السبت إن الجيش استهدف خلال الليل مصنعا لإنتاج الصواريخ الباليستية بمنطقة أودمورتيا في جنوب روسيا وذلك بصواريخ فلامينغو محلية الصنع .

