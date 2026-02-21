أوكرانيا: استهدفنا مصنع صواريخ باليستية روسيا في أودمورتيا

وأضافت في بيان أن المصنع يقع في فوتكينسك، التي تبعد قرابة 1400 كيلومتر من أوكرانيا، وينتج صواريخ باليستية عابرة للقارات وأخرى قصيرة المدى.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تسجل مستوى تاريخي في الاحتياطيات الأجنبية
-
انخفاض صادرات النفط الروسية 10%
-
السعودية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
سوريا تعيّن مبعوثا رئاسيا لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"
-
البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
مصر تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل
-
ترامب يعلن زيادة نسبة التعرفات الجمركية الدولية للولايات المتحدة من 10 إلى 15%
-
بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط وسط محادثات نووية مع الولايات المتحدة