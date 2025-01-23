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أوكرانيا: اعتقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع وقائد في القوات المسلحة

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 23-01-2025 12:09 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت محكمة أوكرانية قرارا باعتقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع بتهمة توريد رشاشات معطوبة للجيش، كما اعتقل مكتب التحقيقات الحكومي القائد السابق لإدارة العمليات التكتيكية في خاركوف.

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وكان مكتب المدعي العام الأوكراني قد أعلن في 14 يناير الجاري، عن اعتقال المسؤول السابق الذي شغل منصب رئيس أحد أقسام وزارة الدفاع، وذلك للاشتباه في اختلاس أموال عامة وتوريد رشاشات من نوع "دي إس إتش كيه" معطوبة للجيش الأوكراني.

ونُشر في قناة "أوبشيستفينّويه" (القناة الاجتماعية) على تطبيق "تلغرام" بيان جاء فيه: "تم إرسال المسؤول السابق في وزارة الدفاع، ليفيف، إلى الحبس الاحتياطي حتى 14 مارس، مع إمكانية دفع كفالة تزيد عن 9 ملايين غريفنيا (ما يعادل 214.2 ألف دولار)".

كما أعلن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني عن إعادة اعتقال القائد السابق لإدارة العمليات التكتيكية في خاركوف، الجنرال يوري غالوشكين، بعد خروجه من الحبس الاحتياطي، وذلك بتهم جديدة تتعلق بالإهمال في الدفاع عن المقاطعة.

 
gnews

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