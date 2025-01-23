أوكرانيا: اعتقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع وقائد في القوات المسلحة

ونُشر في قناة "أوبشيستفينّويه" (القناة الاجتماعية) على تطبيق "تلغرام" بيان جاء فيه: "تم إرسال المسؤول السابق في وزارة الدفاع، ليفيف، إلى الحبس الاحتياطي حتى 14 مارس، مع إمكانية دفع كفالة تزيد عن 9 ملايين غريفنيا (ما يعادل 214.2 ألف دولار)".
كما أعلن مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني عن إعادة اعتقال القائد السابق لإدارة العمليات التكتيكية في خاركوف، الجنرال يوري غالوشكين، بعد خروجه من الحبس الاحتياطي، وذلك بتهم جديدة تتعلق بالإهمال في الدفاع عن المقاطعة.
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