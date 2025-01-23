أوكرانيا: اعتقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع وقائد في القوات المسلحة

الوكيل الإخباري- أصدرت محكمة أوكرانية قرارا باعتقال مسؤول سابق في وزارة الدفاع بتهمة توريد رشاشات معطوبة للجيش، كما اعتقل مكتب التحقيقات الحكومي القائد السابق لإدارة العمليات التكتيكية في خاركوف.

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