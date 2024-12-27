أوكرانيا تأسر أول جندي كوري خلال الحرب مع روسيا

وأعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أنّ الجيش الأوكراني أسر جنديا كوريا شماليا أصيب بجروح خلال قتاله إلى جانب القوات الروسية في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ نحو 3 أعوام.
وقالت الوكالة في بيان إنّه "من خلال تبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع وكالة استخبارات دولة حليفة (لم تسمها)، تمّ التأكّد من أسر جندي كوري شمالي جريح".
وهذه أول حالة معروفة لعسكري كوري شمالي يأسره الجيش الأوكراني على قيد الحياة منذ أن أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون أنّ بيونغ يانغ أرسلت قوات عسكرية لدعم حليفتها موسكو في الحرب التي يخوضها الكرملين ضدّ أوكرانيا.
ولم يتضمّن بيان وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أيّ تفاصيل إضافية، لكنّه أتى بعدما نشرت حسابات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجندي قالت إنه أسير حرب كوري شمالي.
وتقول كييف إنّ 12 ألف عسكري كوري شمالي، من بينهم "نحو 500 ضابط و3 جنرالات"، منخرطون في القتال في كورسك، المنطقة الروسية التي يحتلّ الجيش الأوكراني أجزاء منها منذ أغسطس/آب الماضي.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
-
مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا
-
ولاية نيويورك تغرم شركات الوقود الأحفوري 75 مليار دولار
-
مفوضية اللاجئين: أكثر من 50 ألف سوري عادوا إلى وطنهم في 3 أسابيع
-
هيئة الطيران المدني بصنعاء توضح أضرار القصف الإسرائيلي
-
غوتيريش: نندد بالتصعيد بين اليمن وإسرائيل
-
الجيش اللبناني: انسحاب القوات الإسرائيلية من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير
-
مصر تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى