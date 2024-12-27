 
الجمعة 2024-12-27 10:33 ص
 

أوكرانيا تأسر أول جندي كوري خلال الحرب مع روسيا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 27-12-2024 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية -اليوم الجمعة- إن أوكرانيا أسرت جنديا كوريا شماليا يقاتل إلى جانب روسيا في حادثة -إن ثبتت- تكون الأولى من نوعها، في حين صرح مسؤول روسي بأن بلاده تدرس إجراء تجارب نووية في ظل التهديدات مع الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وأعلنت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أنّ الجيش الأوكراني أسر جنديا كوريا شماليا أصيب بجروح خلال قتاله إلى جانب القوات الروسية في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ نحو 3 أعوام.

وقالت الوكالة في بيان إنّه "من خلال تبادل المعلومات في الوقت الفعلي مع وكالة استخبارات دولة حليفة (لم تسمها)، تمّ التأكّد من أسر جندي كوري شمالي جريح".

وهذه أول حالة معروفة لعسكري كوري شمالي يأسره الجيش الأوكراني على قيد الحياة منذ أن أعلنت كييف وحلفاؤها الغربيون أنّ بيونغ يانغ أرسلت قوات عسكرية لدعم حليفتها موسكو في الحرب التي يخوضها الكرملين ضدّ أوكرانيا.

ولم يتضمّن بيان وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أيّ تفاصيل إضافية، لكنّه أتى بعدما نشرت حسابات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجندي قالت إنه أسير حرب كوري شمالي.

وتقول كييف إنّ 12 ألف عسكري كوري شمالي، من بينهم "نحو 500 ضابط و3 جنرالات"، منخرطون في القتال في كورسك، المنطقة الروسية التي يحتلّ الجيش الأوكراني أجزاء منها منذ أغسطس/آب الماضي.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي أوكرانيا تأسر أول جندي كوري خلال الحرب مع روسيا

سبائك ذهب

أسواق ومال عاجل أسعار الذهب تستقر عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

موقع هجوم صاروخي تم إطلاقه من اليمن وسقط في يافا " أرشيفية"

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

ارشيفية

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

تعبيرية

عربي ودولي ولاية نيويورك تغرم شركات الوقود الأحفوري 75 مليار دولار

ارشيفية

عربي ودولي مفوضية اللاجئين: أكثر من 50 ألف سوري عادوا إلى وطنهم في 3 أسابيع

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم قرية شمالي رام الله

ارشيفية

عربي ودولي هيئة الطيران المدني بصنعاء توضح أضرار القصف الإسرائيلي



 




الأكثر مشاهدة