السبت 2025-05-31 03:38 م
 

أوكرانيا تأمر بإخلاء 11 قرية في منطقة سومي خشية من وقوع هجوم روسي

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا
 
السبت، 31-05-2025 02:12 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت سلطات سومي الواقعة في شمال شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا السبت، أوامر إخلاء على نحو إلزامي لإحدى عشرة قرية بسبب تعرضها للقصف والخشية من وقوع هجوم روسي في المنطقة.اضافة اعلان


وقالت إدارة سومي الإقليمية إن القرار جاء في ضوء التهديد المستمر لأرواح المدنيين جراء قصف البلدات الحدودية"، بعد إعلان روسيا سيطرتها على قرى في المنطقة في الأسابيع الأخيرة، واتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بحشد قواتها على الحدود استعدادا للهجوم.
 
gnews

أحدث الأخبار

بللاباب

المرأة والجمال خشونة الشعر بعد الصبغة- طبيب يوضح الأسباب والعلاج

نتنياهو

عربي ودولي إسرائيل تعليقا على قرار وكالة الطاقة الذرية: إيران مصممة على حيازة السلاح النووي

الشرطة الهندية

عربي ودولي الهند: تغيير أساليب القتال الجوي نجح في الصراع مع باكستان

ؤ

المرأة والجمال زيت الخردل.. فوائد مذهلة لصحة الشعر أبرزها تقوية الجذور وتقليل القشرة

ارشيفية

أخبار محلية اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

لى

طب وصحة دليلك للحفاظ على نسبة السكر بالدم في الصباح.. اتبع هذه العادات

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (985) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:01) دقيقة كما تم التعامل مع (102) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:31) دقيقة، و(118) حادث إطفاء وب

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

علم إيران

عربي ودولي الطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة



 
 





الأكثر مشاهدة