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أوكرانيا تؤكد رفضها أي بديل للعضوية في "الناتو"

ت
أرشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 03:18 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن كييف لن توافق على أي ضمانات أمنية غير الانضمام الكامل إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها إن العضوية في الناتو هي "الضمان الحقيقي الوحيد لأمن" البلاد.

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وأضافت: "بعد تجربتنا المريرة مع مذكرة بودابست، لن نوافق على أي بدائل لعضوية أوكرانيا الكاملة في حلف شمال الأطلسي".

 

RT

 
gnews

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