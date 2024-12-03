أوكرانيا تؤكد رفضها أي بديل للعضوية في "الناتو"

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها إن العضوية في الناتو هي "الضمان الحقيقي الوحيد لأمن" البلاد.
وأضافت: "بعد تجربتنا المريرة مع مذكرة بودابست، لن نوافق على أي بدائل لعضوية أوكرانيا الكاملة في حلف شمال الأطلسي".
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