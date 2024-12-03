أوكرانيا تؤكد رفضها أي بديل للعضوية في "الناتو"

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الثلاثاء أن كييف لن توافق على أي ضمانات أمنية غير الانضمام الكامل إلى حلف شمال الأطلسي.



وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها إن العضوية في الناتو هي "الضمان الحقيقي الوحيد لأمن" البلاد.

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وأضافت: "بعد تجربتنا المريرة مع مذكرة بودابست، لن نوافق على أي بدائل لعضوية أوكرانيا الكاملة في حلف شمال الأطلسي".

RT