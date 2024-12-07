أوكرانيا تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "إف-16" من الدنمارك

الوكيل الإخباري- أعلن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي وصول دفعة ثانية من مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك.



وكتب زيلينسكي على "تلغرام" اليوم السبت: "الدفعة الثانية من مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا من الدنمارك وصلت إلى البلاد"، دون تحديد عددها.



وذكرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن في نوفمبر الماضي أنه تم تسليم 6 مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا ومن المقرر تسليمها 13 طائرة أخرى.

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وتؤكد روسيا أن مقاتلات "إف-16" لن تكون حلا سحريا ينقذ جيش زيلينسكي وأن القوات الروسية ستدمرها أو تسقطها أينما وجدت، حيث تترقب أي ظهور لها في السماء أو على مدارجها.