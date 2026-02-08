أوكرانيا تحث على تسريع محادثات السلام

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الأحد، إنّ الزعيمين الأوكراني والروسي بحاجة إلى الاجتماع معا لمناقشة أصعب القضايا المتبقية في محادثات السلام، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد الذي يملك القدرة على التوصل إلى اتفاق.

