الأحد 2026-02-08 09:02 م

أوكرانيا تحث على تسريع محادثات السلام

علم أوكرانيا.
أوكرانيا
 
الأحد، 08-02-2026 08:12 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الأحد، إنّ الزعيمين الأوكراني والروسي بحاجة إلى الاجتماع معا لمناقشة أصعب القضايا المتبقية في محادثات السلام، مضيفا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد الذي يملك القدرة على التوصل إلى اتفاق.

اضافة اعلان


وأوضح سيبيها في مقابلة أن أوكرانيا تريد تسريع الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات والاستفادة من الزخم في المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل أن تدخل عوامل أخرى على الخط وتؤثر على المساعي، مثل حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تنقلات وترقيات في وزارة التربية - اسماء

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين القرارات الإسرائيلية الهادفة لفرض السيادة والاستيطان في الضفة الغربية

إعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: 7 آلاف طالب جديد ضمن 60 ألف مستفيد من المنح والقروض

علم أوكرانيا.

عربي ودولي أوكرانيا تحث على تسريع محادثات السلام

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

محروقات

أخبار محلية "هيئة الطاقة": إضافة المادة الكاشفة للكاز لكشف التلاعب ولا تؤثر على جودته

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن التعليمات الخاصة بالخيم الرمضانية لعام 2026

مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية

أخبار محلية مذكرة تفاهم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية في مركز الكرامة للصحة النفسية



 






الأكثر مشاهدة