أوكرانيا ترفض طلب ترامب التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو

الوكيل الإخباري- رفضت أوكرانيا خلال المفاوضات مع ممثلي الولايات المتحدة في السعودية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتخلى كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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