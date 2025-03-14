أوكرانيا ترفض طلب ترامب التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو

وأضافت: "لا يمكن أن تكون هناك قيود على حجم الجيش ولا يمكن أن يكون هناك حظر على مشاركة أوكرانيا في المنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب إنه يجب على أوكرانيا "أن تنسى" انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا.
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