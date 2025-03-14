 
الجمعة 2025-03-14 04:22 ص
 




            

        








    

        

        

            أوكرانيا ترفض طلب ترامب التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                جانب من المفاوضات
            
                

                    جانب من المفاوضات
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        03:01 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  رفضت أوكرانيا خلال المفاوضات مع ممثلي الولايات المتحدة في السعودية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتخلى كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
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وذكرت صحيفة "يوروبين برافدا" نقلا عن مصادر أن "هناك خطوطاً حمراء بالنسبة لأوكرانيا".

وأضافت: "لا يمكن أن تكون هناك قيود على حجم الجيش ولا يمكن أن يكون هناك حظر على مشاركة أوكرانيا في المنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب إنه يجب على أوكرانيا "أن تنسى" انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            مستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين جنوب نابلس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
                            أوكرانيا ترفض طلب ترامب التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم أحياء في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            الاحتلال يقتحم أحياء بنابلس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب ونتنياهو
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            عائلات الأسرى الإسرائيليين تراسل ترامب
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب وكيم
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب: أريد بدء حوار مع كوريا الشمالية ولدي علاقة جيدة مع كيم
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا

                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب: الولايات المتحدة لا تريد تهديد روسيا بالضغط بعد تصريحاتها الإيجابية بشأن أوكرانيا
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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