الخميس 2026-06-18 04:03 م

أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط كبرى في أكبر هجوم على موسكو منذ أعوام

أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط كبرى في أكبر هجوم على موسكو منذ أعوام
أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط كبرى في أكبر هجوم على موسكو منذ أعوام
 
الخميس، 18-06-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري-   نفّذت أوكرانيا الخميس، هجوما بطائرات مسيّرة على موسكو، في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها، وشمل الهجوم مصفاة نفط كبرى وتسبب بإجلاء ركاب من أكبر مطارات العاصمة، على ما أفاد مسؤولون.

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وتصاعدت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود فوق سماء العاصمة الروسية، بينما شوهدت ألسنة اللهب تشتعل في قسم من منشأة نفطية في منطقة كابوتنيا الجنوبية، فيما استمر الحريق في المصفاة طوال الفترة الصباحية.

 
 


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