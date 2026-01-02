السبت 2026-01-03 12:05 ص

أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء 3000 طفل وذويهم من منطقتي زابوروجيا ودنيبروبيتروفسك

أمرت السلطات الأوكرانية الجمعة، بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل مع ذويهم من نحو 40 قرية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، حيث حققت القوات الروسية تقدما خلال الأشهر الأخيرة. وقال وزير إعادة الإعمار ال
الجمعة، 02-01-2026 10:01 م
أمرت السلطات الأوكرانية الجمعة، بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل مع ذويهم من نحو 40 قرية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، حيث حققت القوات الروسية تقدما خلال الأشهر الأخيرة.


وقال وزير إعادة الإعمار الأوكراني أوليكسي كوليبا عبر تطبيق تلغرام "نظرا إلى الوضع الأمني الصعب، تقرر إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف طفل وذويهم قسريا من 44 قرية تقع على الخطوط الأمامية في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك".

وأشار إلى أن عمليات إجلاء نفذت أيضا في الأيام الأخيرة من كانون الأول في منطقة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا.

وأفاد بأن "إجمالي عدد من تم إجلاؤهم من مناطق الجبهة إلى أخرى أكثر أمانا منذ الأول من حزيران (2025) بلغ 150 ألف شخص، من بينهم نحو 18 ألف طفل".

ويعكس إعلان السلطات الأوكرانية إجلاء المدنيين مدى تقدم القوات الروسية على الجبهة، إذ باتت تهدد بلدات جديدة.
 
 


