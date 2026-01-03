السبت 2026-01-03 01:58 ص

أوكرانيا تعلن إصابة 19 شخصا في ضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف

رجال الإطفاء يقفون بالقرب من مبنى سكني متضرر في أعقاب غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في زابوروجيا
رجال الإطفاء يقفون بالقرب من مبنى سكني متضرر في أعقاب غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في زابوروجيا
السبت، 03-01-2026 01:00 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 19 شخصا على الأقل بجروح الجمعة، في ضربة روسية استهدفت مبانيَ سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية، على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون.اضافة اعلان


وجاء الهجوم بعد يوم من اتهام روسيا كييف بقصف فندق ومقهى في خورلي في جنوب أوكرانيا المحتل ما أسفر عن مقتل 28 شخصا، وحذرت من "عواقب وخيمة". إلا أن أوكرانيا أعلنت أن الهجوم استهدف تجمعا عسكريا محظورا على المدنيين.

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف عبر تطبيق تلغرام عقب الهجوم الروسي الجمعة إن "19 شخصا أصيبوا بجروح ناجمة عن الانفجار وبسبب الزجاج" مضيفا أن من بينهم رضيعا يبلغ من العمر ستة أشهر.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رجال الإطفاء يقفون بالقرب من مبنى سكني متضرر في أعقاب غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في زابوروجيا

عربي ودولي أوكرانيا تعلن إصابة 19 شخصا في ضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس مستقر السبت وستكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتشكل الض

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت - تحذيرات

ارشيفية

أسواق ومال تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

أخبار محلية جرش: إغلاق مؤقت لطريق الجبل الأخضر إثر انهيار في إحدى الحفريات الإنشائية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يلوح بالتدخل في احتجاجات إيران وطهران تحذر من تجاوز "خط أحمر"

اليونيفيل

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان

طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد

أخبار محلية طوارئ الكورة تخلي منزلاً وتعالج انهيارًا على طريق دير أبي سعيد



 






الأكثر مشاهدة