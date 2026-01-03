أوكرانيا تعلن إصابة 19 شخصا في ضربة روسية على منطقة سكنية في خاركيف

01:00 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 19 شخصا على الأقل بجروح الجمعة، في ضربة روسية استهدفت مبانيَ سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية، على ما أفاد مسؤولون أوكرانيون. اضافة اعلان





وجاء الهجوم بعد يوم من اتهام روسيا كييف بقصف فندق ومقهى في خورلي في جنوب أوكرانيا المحتل ما أسفر عن مقتل 28 شخصا، وحذرت من "عواقب وخيمة". إلا أن أوكرانيا أعلنت أن الهجوم استهدف تجمعا عسكريا محظورا على المدنيين.



وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف عبر تطبيق تلغرام عقب الهجوم الروسي الجمعة إن "19 شخصا أصيبوا بجروح ناجمة عن الانفجار وبسبب الزجاج" مضيفا أن من بينهم رضيعا يبلغ من العمر ستة أشهر.

