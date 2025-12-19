أوكرانيا تعلن تسلم 1003 جثث من روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت كييف الجمعة بأنها تسلمت من روسيا رفات أكثر من ألف شخص تقول موسكو إنهم جنود أوكرانيون قتلوا في المعارك مع الجيش الروسي.

