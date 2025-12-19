أوكرانيا تعلن تسلم 1003 جثث من روسيا

وأفاد بيان لـ “مقر التنسيق للتعامل مع أسرى الحرب" التابع لكييف "اليوم، شهد عملية استعادة 1003 جثث يدعي الجانب الروسي بأنها لجنود أوكرانيين أعيدت إلى أوكرانيا".
