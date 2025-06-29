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أوكرانيا تعلن فقدان مقاتلة "إف-16" أخرى ومقتل طيارها

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أرشيفية
 
الأحد، 29-06-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري- فقدت أوكرانيا الليلة الماضية طائرة مقاتلة أخرى من طراز "إف-16" مع طيارها، وفق ما أفادت به القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها اليوم الأحد. 

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وقال البيان: "هذه الليلة لقي الطيار من الدرجة الأولى العقيد ماكسيم أوستيمينكو (من مواليد 1993) حتفه في تحطم طائرة "إف-16".


وأوضح البيان أن الطيار كان يشارك في "التصدي لهجوم كبير"، قبل أن تتعرض طائرته لأضرار وبدأت تفقد ارتفاعها. واستطاع أوستيمينكو تحويل الطائرة بعيدا عن منطقة مأهولة، لكنه لم يتمكن من القفز بالمظلة. 


وكانت القوات الأوكرانية خسرت طائرة "إف-16" أخرى في ظروف مماثلة في مايو الماضي، كما تحطمت طائرة من هذا النوع في أبريل الماضي وسط شبهات بأنها أسقطت بنيران صديقة.


وكانت صحيفة "وول سترير جورنال" ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا أسقطت إحدى طائرتها "إف-16" في صيف 2024 لأن واشنطن أخفت عن كييف تقنية مهمة  تتعلق بنظام التعريف Link 16، الذي يقوم بنقل معلومات عن موقع الطائرة إلى العسكريين على الأرض، مما يمكنهم من التمييز بين الطائرات الصديقة وتلك المعادية.

 

RT

 
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