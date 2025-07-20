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أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
زيلينسكي
 
الأحد، 20-07-2025 12:53 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات في بداية حزيران/يونيو.

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وفشلت جولتان من المحادثات في إسطنبول بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرت فقط عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى.


وقال زيلينسكي في خطابه المسائي "أفاد سكرتير مجلس الأمن (رستم) عمروف أيضا بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه "يجب تعزيز زخم المفاوضات".

 
 
gnews

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