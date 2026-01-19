الإثنين 2026-01-19 09:14 ص

أوكرانيا تقول إنها أجرت محادثات "جوهرية" مع الولايات المتحدة

علم أوكرانيا
علم أوكرانيا
 
الإثنين، 19-01-2026 06:34 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف الأحد، أن مفاوضي بلاده أجروا محادثات "جوهرية" في الولايات المتحدة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ويتوقع استئنافها الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده أجرى جولات عدة من المفاوضات مع الجانب الأميركي، وهو يأمل بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الذي يقام خلال الأسبوع المقبل.

وقال عمروف على وسائل التواصل الاجتماعي "أجرينا محادثات جوهرية بشأن التنمية الاقتصادية وخطة الازدهار، بالإضافة إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن التواصل سيستمر مع الأميركيين في دافوس.

وأجرى المفاوضون الأوكرانيون محادثات مع كوشنر صهر ترامب والمبعوث ويتكوف ووزير الجيش الأميركي دان دريسكول.

وتسعى كييف للحصول على ضمانات أمنية واضحة من حلفائها الغربيين ترافق أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية "جرت بالفعل جولات عدة من المفاوضات، ويعملون على إعداد الوثائق اللازمة لإنهاء الحرب".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تشيلي

عربي ودولي 19 قتيلا جراء الحرائق في تشيلي وحظر تجول في المناطق المتضررة

الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

خاص بالوكيل الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي

1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين

أخبار محلية 1721 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي الاثنين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حان الوقت لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند

الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان ببلدة سلوان

فلسطين الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على أراضٍ في حي البستان ببلدة سلوان

Ploom تطلق الجيل الجديد من أجهزتها للتبغ المُسخّن "AURA" في الأردن

أخبار الشركات Ploom تطلق الجيل الجديد من أجهزتها للتبغ المُسخّن "AURA" في الأردن

تراجع زخم صعود النفط بعد انحسار احتجاجات إيران واحتمالات الهجوم الأميركي

أسواق ومال تراجع زخم صعود النفط عالميا الاثنين

ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية

أخبار محلية ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية



 






الأكثر مشاهدة