أوكرانيا تقول إنها أجرت محادثات "جوهرية" مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- أعلن أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف الأحد، أن مفاوضي بلاده أجروا محادثات "جوهرية" في الولايات المتحدة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ويتوقع استئنافها الأسبوع المقبل.





وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده أجرى جولات عدة من المفاوضات مع الجانب الأميركي، وهو يأمل بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الذي يقام خلال الأسبوع المقبل.



وقال عمروف على وسائل التواصل الاجتماعي "أجرينا محادثات جوهرية بشأن التنمية الاقتصادية وخطة الازدهار، بالإضافة إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن التواصل سيستمر مع الأميركيين في دافوس.



وأجرى المفاوضون الأوكرانيون محادثات مع كوشنر صهر ترامب والمبعوث ويتكوف ووزير الجيش الأميركي دان دريسكول.



وتسعى كييف للحصول على ضمانات أمنية واضحة من حلفائها الغربيين ترافق أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.



وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية "جرت بالفعل جولات عدة من المفاوضات، ويعملون على إعداد الوثائق اللازمة لإنهاء الحرب".

