أوكرانيا تقول إنها أجرت محادثات "جوهرية" مع الولايات المتحدة

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده أجرى جولات عدة من المفاوضات مع الجانب الأميركي، وهو يأمل بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الذي يقام خلال الأسبوع المقبل.
وقال عمروف على وسائل التواصل الاجتماعي "أجرينا محادثات جوهرية بشأن التنمية الاقتصادية وخطة الازدهار، بالإضافة إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا"، مشيرا إلى أن التواصل سيستمر مع الأميركيين في دافوس.
وأجرى المفاوضون الأوكرانيون محادثات مع كوشنر صهر ترامب والمبعوث ويتكوف ووزير الجيش الأميركي دان دريسكول.
وتسعى كييف للحصول على ضمانات أمنية واضحة من حلفائها الغربيين ترافق أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا.
وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية "جرت بالفعل جولات عدة من المفاوضات، ويعملون على إعداد الوثائق اللازمة لإنهاء الحرب".
-
أخبار متعلقة
-
19 قتيلا جراء الحرائق في تشيلي وحظر تجول في المناطق المتضررة
-
ترامب: حان الوقت لإبعاد "التهديد الروسي" عن غرينلاند
-
رئيس المجلس الأوروبي يدعو لاجتماع للدول الأعضاء بشأن غرينلاند
-
عدد سكان الصين انخفض بمقدار 3.39 مليون نسمة في ختام 2025
-
زلزال أمني يضرب إسرائيل.. اعتقال شقيقين بتهمة التواصل مع عميل أجنبي
-
21 قتيلا وعشرات المصابين بجروح خطيرة بتصادم قطارين جنوبي إسبانيا
-
الداخلية السورية: نتابع التقارير الواردة بشأن وقوع مجازر في محافظة الحسكة
-
السعودية : الاثنين المتمم لرجب والثلاثاء الأول من شعبان