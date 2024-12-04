 
الأربعاء 2024-12-04 09:26 م
 

أوكرانيا تنفي الاتهامات الروسية بدعمها لقوات المعارضة السورية

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 09:06 م
الوكيل الإخباري-   نفت وزارة الخارجية الأوكرانية بشكل قاطع الاتهامات الروسية المتعلقة بدعم كييف لقوات المعارضة السورية.اضافة اعلان


وأضافت في بيان على تطبيق تليغرام أن كييف -على النقيض من موسكو- ملتزمة بالقانون الدولي دون قيد أو شرط وأن روسيا وإيران مسؤولتان عن تدهور الوضع الأمني بسوريا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت للصحفيين إن قوات المعارضة تلقت طائرات مسيرة من أوكرانيا وتدريبا على طريقة تشغيلها، وإن هناك مقاتلين من دول سابقة بالاتحاد السوفياتي في صفوف المعارضة.
 
gnews

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