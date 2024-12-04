أوكرانيا تنفي الاتهامات الروسية بدعمها لقوات المعارضة السورية

وأضافت في بيان على تطبيق تليغرام أن كييف -على النقيض من موسكو- ملتزمة بالقانون الدولي دون قيد أو شرط وأن روسيا وإيران مسؤولتان عن تدهور الوضع الأمني بسوريا.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت للصحفيين إن قوات المعارضة تلقت طائرات مسيرة من أوكرانيا وتدريبا على طريقة تشغيلها، وإن هناك مقاتلين من دول سابقة بالاتحاد السوفياتي في صفوف المعارضة.
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