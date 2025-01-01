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أوكرانيا توقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 01-01-2025 01:44 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أوكرانيا، أنها أوقفت نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اتفاق العبور الذي كانت مدته خمس سنوات.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، إنها أنهت الاتفاق "لمصلحة الأمن القومي"، قائلة: "لقد أوقفنا عبور الغاز الروسي وهذا حدث تاريخي"، مضيفة أن البنية التحتية لنقل الغاز لديها تم إعدادها مسبقًا قبل انتهاء الصلاحية، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

وبعد إغلاق الطريق عبر أوكرانيا، لن يكون أمام روسيا سوى طريقة وحيدة أخرى لتوصيل الغاز عبر خط أنابيب إلى أوروبا، وذلك عبر خط أنابيب تورك ستريم الذي يمر عبر تركيا إلى بلغاريا.

بترا
 
gnews

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