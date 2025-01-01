أوكرانيا توقف توريد الغاز الروسي إلى أوروبا

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، إنها أنهت الاتفاق "لمصلحة الأمن القومي"، قائلة: "لقد أوقفنا عبور الغاز الروسي وهذا حدث تاريخي"، مضيفة أن البنية التحتية لنقل الغاز لديها تم إعدادها مسبقًا قبل انتهاء الصلاحية، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.
وبعد إغلاق الطريق عبر أوكرانيا، لن يكون أمام روسيا سوى طريقة وحيدة أخرى لتوصيل الغاز عبر خط أنابيب إلى أوروبا، وذلك عبر خط أنابيب تورك ستريم الذي يمر عبر تركيا إلى بلغاريا.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا خلال اليوم الماضي تجاوزت 1000 جندي
-
بالفيديو: 10 قتلى إثر اصطدام شاحنة بحشد في مدينة نيو أورليانز الأمريكية
-
قسد تعلن إسقاط مسيرة "بيرقدار" تركية بريف حلب
-
صحيفة ألمانية: يجب على أوروبا التواصل مع روسيا لنجاح التسوية الأوكرانية
-
السفارة الأمريكية في دمشق: لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم
-
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ أرض - جو
-
وصول أول طائرة مساعدات إنسانية سعودية إلى دمشق
-
البرهان يبدي استعداده للانخراط في أي مبادرة "حقيقية" لإنهاء الحرب