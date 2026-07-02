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أوكرانيا: روسيا أطلقت 74 صاروخا و496 مسيّرة

دخان يتصاعد فوق المدينة عقب هجوم جوي روسي على كييف
دخان يتصاعد فوق المدينة عقب هجوم جوي روسي على كييف
 
الخميس، 02-07-2026 10:50 ص
الوكيل الإخباري-   قال سلاح الجو الأوكراني، الخميس، إنّ روسيا أطلقت 74 صاروخا و496 طائرة مسيّرة خلال الليل على أوكرانيا.اضافة اعلان


وأضاف على تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت أو حيّدت 48 صاروخا و476 طائرة مسيّرة، لكن 25 صاروخا باليستيا و12 طائرة مسيّرة أصابت 33 موقعا.

وقال إن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيس للهجوم.

وهزت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة كييف في وقت مبكر من صباح الخميس، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بعدما حذر الرئيس فولوديمير زيلينسكي من أن موسكو تستعدّ لشنّ "هجوم ضخم".

وحثّ وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا حلفاء بلاده الخميس، على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف كييف في وقت مبكر من الصباح، وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل، وفق حصيلة محدثة صادرة عن السلطات.

ودعا سيبيغا حلفاء أوكرانيا إلى "عدم تأخير القرارات المتعلّقة بالدفاع الجوي لأوكرانيا"، في حين أفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"تسجيل حصيلة 13 قتيلا حتى الآن" جراء الهجوم الروسي، بعدما أشارت حصيلة سابقة إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.
 
 


gnews

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