أوكرانيا ستجري انتخابات عندما يسمح الوضع الأمني

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "يجب إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ولكن ليس قبل أن يسمح الوضع الأمني بذلك. حاليا، يستمر الإرهاب الروسي، ولا يوجد ما يشير إلى أن روسيا مهتمة بإنهاء الحرب".
