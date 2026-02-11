الأربعاء 2026-02-11 11:56 م

أوكرانيا ستجري انتخابات عندما يسمح الوضع الأمني

الأربعاء، 11-02-2026 11:38 م

الوكيل الإخباري-   أكد مسؤول رفيع المستوى في كييف الأربعاء، أن أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا لن تجري انتخابات رئاسية إلا عندما يسمح الوضع الأمني بذلك، رافضا فكرة إجراء هذا الاستحقاق على وجه السرعة.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "يجب إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ولكن ليس قبل أن يسمح الوضع الأمني بذلك. حاليا، يستمر الإرهاب الروسي، ولا يوجد ما يشير إلى أن روسيا مهتمة بإنهاء الحرب".

 
 


