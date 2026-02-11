أوكرانيا ستجري انتخابات عندما يسمح الوضع الأمني

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول رفيع المستوى في كييف الأربعاء، أن أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا لن تجري انتخابات رئاسية إلا عندما يسمح الوضع الأمني بذلك، رافضا فكرة إجراء هذا الاستحقاق على وجه السرعة.

