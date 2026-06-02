أوكرانيا... سماع دوي انفجارات عدة في كييف

05:51 ص

الوكيل الإخباري- سُمع دوي انفجارات عدة فجر الثلاثاء في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما أفاد به صحفيو وكالة فرانس برس ومسؤولون، في حين حضت السلطات السكان على الاحتماء. اضافة اعلان





وحذّر رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام من "انفجارات في المدينة. قوات الدفاع الجوي تعمل. ابقوا في الملاجئ".



وأضاف تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن "العدو يهاجم بصواريخ بالستية".





