الثلاثاء 2025-07-29 12:04 م
 

أوكرانيا: مقتل 16 وإصابة 35 على الأقل بغارات روسية على زابوريجيا

عمال الطوارئ يحملون امرأة مصابة في موقع ضربة صاروخية روسية في زابوريجيا
عمال الطوارئ يحملون امرأة مصابة في موقع ضربة صاروخية روسية في زابوريجيا
 
الثلاثاء، 29-07-2025 10:35 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الأوكراني في زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا وحاكم المنطقة، الثلاثاء، إن الضربات التي شنتها روسيا خلال الليل على منشأة إصلاحية في المنطقة أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 35 على الأقل.اضافة اعلان


وكتب الحاكم إيفان فيدوروف على تلغرام أن مباني المنشأة دمرت، كما تضررت المنازل القريبة.

وندد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك بالضربات ووصفها بأنها "جريمة حرب أخرى" ارتكبتها روسيا.

وكتب يرماك على إكس "نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، الذي يطلق التهديدات ضد الولايات المتحدة من خلال بعض أبواقه، يجب أن يواجه ضربات اقتصادية وعسكرية تجرده من القدرة على شن الحرب".
 
 
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