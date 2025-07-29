أوكرانيا: مقتل 16 وإصابة 35 على الأقل بغارات روسية على زابوريجيا

وكتب الحاكم إيفان فيدوروف على تلغرام أن مباني المنشأة دمرت، كما تضررت المنازل القريبة.
وندد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك بالضربات ووصفها بأنها "جريمة حرب أخرى" ارتكبتها روسيا.
وكتب يرماك على إكس "نظام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، الذي يطلق التهديدات ضد الولايات المتحدة من خلال بعض أبواقه، يجب أن يواجه ضربات اقتصادية وعسكرية تجرده من القدرة على شن الحرب".
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