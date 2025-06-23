الإثنين 2025-06-23 02:48 ص
 

أوكرانيا: هجوم كبير بالطائرات المسيرة على كييف

صورة لطائرة مسيرة
صورة لطائرة مسيرة
 
الإثنين، 23-06-2025 02:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الأوكرانية الاثنين، أن العاصمة كييف تعرضت لـ"هجوم كبير" بالطائرات المسيرة.اضافة اعلان


وتحدث تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، في بيان عن "هجوم كبير آخر على العاصمة. ربما يكون في عدة موجات من طائرات العدو المسيرة"، متوجها إلى السكان بالقول "ابقوا في الملاجئ ما دام الخطر قائما".
 
gnews

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