أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يوافقون على إنشاء محكمة لمقاضاة روسيا

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الوكيل الإخباري- وافق حلفاء كييف الأوروبيون، الجمعة، على إنشاء محكمة لمقاضاة مسؤولين روس على "جريمة العدوان بحق أوكرانيا" وذلك خلال اجتماعهم في لفيف في اليوم الذي تحيي فيه روسيا ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بعرض عسكري ضخم في موسكو. اضافة اعلان





وقالوا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأوكرانية "نرحب باستكمال العمل الفني على مسودة الآليات القانونية اللازمة لإنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان بحق أوكرانيا في إطار مجلس أوروبا".