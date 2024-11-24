أوكرانيا: 730 ألف قتيل وجريح في صفوف الجيش الروسي منذ 2022

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 730 ألفاً و740 جندياً، بينهم 1020 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.



جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع "فيسبوك"، و أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.



وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9423 دبابة، منها 17 دبابة أمس السبت، و 19209 مركبات قتالية مدرعة، و 20765 نظام مدفعية، و 1254 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و 1004 من أنظمة الدفاع الجوي.



وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و 19366 طائرة مسيرة، و2764 صاروخ كروز، و 28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و 29864 من المركبات وخزانات الوقود، و 3679 من وحدات المعدات الخاصة.



في سياق آخر، قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي دمرت أكثر من عشر طائرات مسيرة روسية كانت تستهدف العاصمة كييف في هجوم بطائرات مسيرة الليلة الماضية.



وذكرت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق تليغرام أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات نتيجة للهجوم.



وأوضح الجيش الأوكراني أن دفاعاته الجوية أسقطت 50 من بين 73 طائرة مسيرة روسية أطلقت الليلة الماضية على مناطق أوكرانية. وقالت القوات الجوية على تل غرام إنها فقدت أثر 19 طائرة مسيرة ولا تزال أربع طائرات أخرى في الجو.

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