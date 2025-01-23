 
الخميس 2025-01-23 07:36 ص
 

أول أزمة أمام ترامب.. "نقص البيض" في الأسواق

لفتات تشير إلى نقص البيض في متجر بقالة في كاليفورنيا
لافتة تشير إلى نقص البيض في متجر بقالة في كاليفورنيا
الخميس، 23-01-2025 06:38 ص

الوكيل الإخباري-   ألحقت أزمة إنفلونزا الطيور أضرارًا كبيرة بإمدادات البيض في الولايات المتحدة الأميركية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويشكل تحديًا فوريًا لإدارة ترامب.

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ويشهد سوق البيض في الولايات المتحدة أزمة حادة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع كبير في الأسعار، حسب موقع "أكسيوس" الأميركي.


وبحسب وزارة الزراعة الأميركية، فقد تأثر ما يقرب من 13 مليون طائر بالفيروس خلال الـ30 يومًا الماضية.
وتعاني متاجر التجزئة من صعوبة توفير البيض على الأرفف، حيث فرض البعض قيودًا على كميات الشراء المتاحة للمستهلكين.


وقال جايسون هارت، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر "ألدي" في تصريح لموقع "أكسيوس"، إن "الوضع الحالي صعب للغاية بالنسبة للمستهلكين، حيث إن تأثير إنفلونزا الطيور على الإمدادات هو السبب الرئيسي".


ووصلت أسعار البيض إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الدزينة الكبيرة 7 دولارات في بعض المناطق، مثل الجنوب الشرقي والجنوب الأوسط، في حين بلغت الأسعار في الغرب الأوسط نحو 6.95 دولار.


وأوضح محلل تجارة عالمي في شركة "إيغز أنليميتد" برايان موسكوجيوري، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تأثر الموردين مباشرة بالفيروس، وارتفاع تكاليف استبدال الإمدادات بسبب نقصها في السوق.
وأضاف أن "الوضع الحالي هو الأصعب الذي شهدته السوق على الإطلاق".


وقالت رئيسة مجلس البيض الأميركي، إيميلي ميتز، إن الطلب على البيض ظل مرتفعًا بشكل استثنائي لفترة طويلة، مشيرة إلى أن عدم اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الفيروس قد يؤدي إلى استمرار التحديات للمستهلكين.


وأعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأسبوع الماضي تخصيص 590 مليون دولار لشركة "موديرنا" لتسريع تجارب لقاح إنفلونزا الطيور.


ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى تأثير هذه الخطوة على الأزمة الحالية.


وقد توقعت جهات مختصة أن تستمر أسعار البيض في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، مع استمرار نقص الإمدادات حتى يتم السيطرة على تفشي الفيروس وإعادة استيطان الطيور.


وقال موسكوجيوري إن "المزارع تبذل قصارى جهدها لاحتواء الأزمة، ولكن الحل النهائي يعتمد على وقف انتشار الفيروس"."

 

سكاي نيوز عربية

 
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