أول بيان من المعارضة على التلفزيون السوري الرسمي

وأعلنت المعارضة في البيان إطلاق سراح جميع المعتقلين.
كما دعت إلى "الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة".
والبيان هو الأول للمعارضة، منذ دخول الفصائل المسلحة دمشق، بعد سيطرتها على المدن السورية الكبرى واحدة تلو الأخرى، ومغادرة الأسد خارج البلاد.
وكانت الفصائل المسلحة سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد، بينما تستعد لإلقاء أول بيان لها.
وأعلنت الفصائل بدء "عهد جديد" في سوريا متحدثة عن انتهاء حقبة سوداء في تاريخ البلد.
سكاي نيوز
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