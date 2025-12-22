أول تحرك مصري لدعم السودان بعد بيان الرئاسة المصرية

وذكر بيان للخارجية المصرية أن مصر أرسلت قافلة طبية نوعية مكونة من 13 طبيبًا وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تقارب الطن ونصف الطن لدعم القطاع الصحي في السودان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
واستهلت القافلة الطبية النوعية المصرية أعمالها بلقاء الفريق ركن مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر، حيث رحب بالأطباء أعضاء القافلة، مثمنًا الدور المصري الداعم للسودان على كافة الأصعدة، خاصة في المجال الصحي، وأكد على الأولوية التي توليها الحكومة السودانية لرفع كفاءة القطاع الطبي الذي تضرر جراء الأوضاع الراهنة.
وأعرب أعضاء القافلة الطبية عن فخرهم بالقيام بالمهام المكلفين بها، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لمساندة الأشقاء من المرضى السودانيين، خاصة في التخصصات الحرجة والنادرة، وتعهدوا ببذل الجهود كافة لتقديم الدعم الطبي اللازم لأكبر عدد من المرضى خلال فترة عمل القافلة.
وبالتزامن مع وصول القافلة الطبية المصرية النوعية إلى بورسودان، أرسلت وزارة الصحة المصرية 200 أسطوانة أوكسجين إلى الولاية الشمالية، حيث تعكف القنصلية العامة المصرية في وادي حلفا على إنهاء إجراءات دخولها إلى جمهورية السودان الشقيق.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن تلك المساعدات تأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية السودانية، حيث أنهى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني زيارة إلى القاهرة في 18 ديسمبر الجاري.
وترأست وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية وفد بلادها في المؤتمر الوزاري الروسي الإفريقي الذي عقد بمصر، بالإضافة إلى قرب انعقاد اللجنة التجارية الوزارية المشتركة في القاهرة، فضلًا عن التحضير للاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مطلع عام 2026.
