أول تصريح لبشار الأسد بعد مغادرته سوريا

وجاء في بيان الأسد:
-لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع.
-من رفض منذ اليوم الأول للحرب أن يقايض خلاص وطنه بخلاص شخصي، لا يمكن أن يكون هو نفس الشخص الذي يتخلى عن شعبه الذي ينتمي إليه أو يغدر به وبجيشه.
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