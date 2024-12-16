أول تصريح لبشار الأسد بعد مغادرته سوريا

الوكيل الإخباري- نشرت منصات التواصل الاجتماعي لرئاسة الجمهورية السابقة، اليوم الاثنين، بيانا للرئيس السوري السابق بشار الأسد حول ظروف تنحيه ومغادرته البلاد.



وجاء في بيان الأسد:

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-لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع.



-من رفض منذ اليوم الأول للحرب أن يقايض خلاص وطنه بخلاص شخصي، لا يمكن أن يكون هو نفس الشخص الذي يتخلى عن شعبه الذي ينتمي إليه أو يغدر به وبجيشه.

وتاليا البيان: