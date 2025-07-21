أول تصريح لوزير الدفاع السوري بعد الأحداث الأخيرة في دمشق

وقال اللواء أبو قصرة في تغريدة عبر منصة "إكس": "نقف اليوم في رحاب وزارة الدفاع أمام دماء زكية انهمرت على تراب الوطن، وكتبت فصلا جديدا في سجل البطولة الذي لم ينقطع عبر الأجيال".
وأضاف: "نقف إجلالا لرجال حملوا عبء المرحلة، فواجهوا القصف والغدر بثبات، وخاضوا المواجهة وهم يدركون أن السيادة لا تمس".
وقال وزير الدفاع السوري: “نعزي اليوم أسر الشهداء الذين قدموا أبناءهم دفاعا عن سوريا، أرضا وقرارا وسيادة، هذه التضحيات ليست غائبة عن أعيننا، بل هي أساس نبني عليه خطواتنا، ودافع لما هو قادم، كما نرجو الشفاء العاجل لمصابينا الذين استمروا في الثبات رغم الجراح".
وأكد وزير الدفاع أن "الطريق الذي بدأه الشهداء سيبقى مستمرا، وأن سوريا لن تحيد عن مسار قوتها واستقلالها مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات". وختم بالقول: ”الرحمة لشهدائنا، والوفاء لمسيرتهم، والعهد باق في أعناقنا".
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