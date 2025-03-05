أول تعليق إسرائيلي على القمة العربية

الوكيل الإخباري- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين إلى قمة جامعة الدول العربية التي أعلنت دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.

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وقال مارمورشتاين: "البيان الصادر عن القمة العربية لا يعالج الواقع بعد السابع من أكتوبر"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.