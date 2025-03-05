أول تعليق إسرائيلي على القمة العربية

وتابع: "إن فكرة الرئيس ترامب تتيح الفرصة أمام سكان غزة لاتخاذ خيار حر بناء على إرادتهم الحرة، وهذا ما يجب تشجيعه".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، اعتماد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك خلال الكلمة الختامية للرئيس المصري في نهاية أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وتقديم بديل عملي وواقعي وخطة عربية مؤيدة بالكامل من جميع الدول العربية للخطط تهجير الفلسطينيين.
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