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أول تعليق إسرائيلي على القمة العربية

القمة العربية
القمة العربية
 
الأربعاء، 05-03-2025 03:07 ص

الوكيل الإخباري-   علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين إلى قمة جامعة الدول العربية التي أعلنت دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين.

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وقال مارمورشتاين: "البيان الصادر عن القمة العربية لا يعالج الواقع بعد السابع من أكتوبر"، بحسب ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

 

وأضاف: "من الجدير بالذكر أنه لم يتم ذكر الهجوم الوحشي لحماس، ولا يوجد أي إدانة له".

وتابع: "إن فكرة الرئيس ترامب تتيح الفرصة أمام سكان غزة لاتخاذ خيار حر بناء على إرادتهم الحرة، وهذا ما يجب تشجيعه".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة العربية الطارئة التي انعقدت في القاهرة، اعتماد المشروع المصري لإعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الكلمة الختامية للرئيس المصري في نهاية أعمال القمة العربية الطارئة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وتقديم بديل عملي وواقعي وخطة عربية مؤيدة بالكامل من جميع الدول العربية للخطط تهجير الفلسطينيين.

 
 
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