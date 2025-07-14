أول تعليق إيراني على أنباء إغلاق المجال الجوي للبلاد

وذكر موقع "إيران بالعربية" في صفحته على "تلغرام" : لا صحة لإغلاق المجال الجوي الإيراني، ونذكر مجددا أن الرحلات الجوية في إيران بعد إنهاء الحرب تجري بين 5 فجرا إلى 6 مساء ولا توجد حاليا أي رحلات خلال الليل".
وكانت إيران أغلقت مجالها الجوي بالكامل الشهر الماضي، بعدما شنت إسرائيل سلسلة ضربات جوية استدعت ردا إيرانيا بالصواريخ والمسيرات، ثم أعادت فتحه بعد دخول وقف لإطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ.
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