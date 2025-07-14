أول تعليق إيراني على أنباء إغلاق المجال الجوي للبلاد

الوكيل الإخباري- نفت وسائل إعلام إيرانية ما تم تداوله من أنباء حول إغلاق المجال الجوي الإيراني، موضحة أن الرحلات الجوية بعد إنهاء الحرب يتم تسييرها بين 5 فجرا إلى 6 مساء بتوقيت البلاد.



وذكر موقع "إيران بالعربية" في صفحته على "تلغرام" : لا صحة لإغلاق المجال الجوي الإيراني، ونذكر مجددا أن الرحلات الجوية في إيران⁩ بعد إنهاء الحرب تجري بين 5 فجرا إلى 6 مساء ولا توجد حاليا أي رحلات خلال الليل".



وكانت إيران أغلقت مجالها الجوي بالكامل الشهر الماضي، بعدما شنت إسرائيل سلسلة ضربات جوية استدعت ردا إيرانيا بالصواريخ والمسيرات، ثم أعادت فتحه بعد دخول وقف لإطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ.

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