الإثنين 2025-07-14 02:13 ص
 

أول تعليق إيراني على أنباء إغلاق المجال الجوي للبلاد

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 14-07-2025 12:33 ص

الوكيل الإخباري- نفت وسائل إعلام إيرانية ما تم تداوله من أنباء حول إغلاق المجال الجوي الإيراني، موضحة أن الرحلات الجوية بعد إنهاء الحرب يتم تسييرها بين 5 فجرا إلى 6 مساء بتوقيت البلاد.

وذكر موقع "إيران بالعربية" في صفحته على "تلغرام" : لا صحة لإغلاق المجال الجوي الإيراني، ونذكر مجددا أن الرحلات الجوية في إيران⁩ بعد إنهاء الحرب تجري بين  5 فجرا إلى 6 مساء ولا توجد حاليا أي رحلات خلال الليل".

وكانت إيران أغلقت مجالها الجوي بالكامل الشهر الماضي، بعدما شنت إسرائيل سلسلة ضربات جوية استدعت ردا إيرانيا بالصواريخ والمسيرات، ثم أعادت فتحه بعد دخول وقف لإطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ.

اضافة اعلان

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين تقرير عبري: نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة

العاصفة دانا اجتاحت عدداً من المناطق المزروعة بإسبانيا

عربي ودولي "دانا" تغرق إسبانيا .. مفقودون وفيضانات ودمار

ل

فن ومشاهير مصر.. تدهور الحالة الصحية لفنان مشهور ونقله للمستشفى في حالة حرجة

بلدية عجلون الكبرى

أخبار محلية بلدية عجلون تبدأ حملة نظافة كبرى في الأحياء والشوارع

ل

عربي ودولي أول تعليق إيراني على أنباء إغلاق المجال الجوي للبلاد

السويداء أثناء الأحداث الدامية

عربي ودولي عدد ضحايا الاشتباكات في السويداء يرتفع إلى 80 قتيلا ومصابا على الأقل

ل

عربي ودولي السيناتور غراهام يكشف فحوى تصريح ترامب المرتقب عن روسيا

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية هيئة الخدمة العامة تحذر من جهات تدّعي امتلاكها لنماذج اختبار الكفايات - تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة