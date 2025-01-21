أول تعليق كندي بعد إعلان ترامب نيته فرض رسوم جمركية على أوتاوا

وكتب ترودو، في بيان عقب تنصيب ترامب: "تتمتع كندا والولايات المتحدة بأنجح شراكة اقتصادية في العالم"، مشددا على "أننا أقوى عندما نعمل معا، وأتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وإدارته وأعضاء الكونجرس الأمريكي والمسؤولين على المستويين الإقليمي والوطني لتحقيق الرخاء لشعوبنا- مع حماية والدفاع عن مصالح الكنديين".
وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية واسعة على كندا والمكسيك وشركاء تجاريين آخرين. وقال ترامب في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين من المكتب البيضاوي: "نفكر في رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا.. أعتقد أن ذلك سيكون في الأول من فبراير".
وأكد ترامب خلال تنصيبه أن الرسوم الجمركية قادمة، مشيرا إلى أن الدول الأجنبية هي من ستدفع هذه الرسوم، رغم أن هذه الضرائب تُدفع عادة من قبل المستوردين في تلك البلدان ويتم تحميلها غالبا على المستهلكين.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن بلادها "ستواصل العمل على منع فرض الرسوم الجمركية"، لكنها أكدت أنها تعمل أيضا على إعداد خطط للرد.
بدوره، قال وزير المالية الكندي دومينيك ليبلان إن ترامب يمكن أن يكون غير متوقع. وأضاف: "لا ينبغي أن يفاجئنا أي من هذا. بلدنا مستعد تماما للرد على أي من هذه السيناريوهات."
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