الخميس 2026-07-30 09:33 م

أول تعليق للسيسي على هجوم ميناء دمياط

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أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 08:20 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أمس.

وأشار السيسي، اليوم الخميس، إلى خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، مؤكدا ضرورة تكاتف مصر والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.

وجاءت تصريحات السيسي، خلال اتصال أجراه مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، حيث تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة.

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وكانت الحكومة المصرية، أعلنت صباح الخميس، أن التحقيقات الأولية حول الحادث بينت أنه ناتج عن طائرة مسيرة، مؤكدة مواصلة الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

 
 


gnews

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