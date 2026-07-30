أول تعليق للسيسي على هجوم ميناء دمياط

وأشار السيسي، اليوم الخميس، إلى خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، مؤكدا ضرورة تكاتف مصر والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.
وجاءت تصريحات السيسي، خلال اتصال أجراه مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، حيث تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة.
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