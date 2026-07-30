أول تعليق للسيسي على هجوم ميناء دمياط

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجهات المعنية تباشر التحقيقات للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط نتيجة هجوم بطائرة مسيرة أمس.



وأشار السيسي، اليوم الخميس، إلى خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة، مؤكدا ضرورة تكاتف مصر والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد.



وجاءت تصريحات السيسي، خلال اتصال أجراه مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، حيث تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة.

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