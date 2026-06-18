الخميس 2026-06-18 10:11 م

أول تعليق للمرشد الإيراني على الاتفاق مع أميركا

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أرشيفية
 
الخميس، 18-06-2026 09:05 م

الوكيل الإخباري- قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، إنه أصدر الإذن بالموافقة على مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

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وأضاف خامنئي، في رسالة مكتوبة، أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم.


وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدم، من موقع العجز، مختلف الأدوات للتوصل إلى مذكرة التفاهم.


وتابع المرشد الإيراني: "كان لدي رأي آخر بشأن المذكرة مع أميركا، لكنني وافقت عليها بعد تعهد بزشكيان بتحمل مسؤولية صون حقوق شعبنا".


وأكد خامنئي أن المفاوضات التي ستجريها إيران في المستقبل لا تعني أنها ستقبل بشروط "العدو".


ولفت المرشد الإيراني إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد له أنه "إذا أراد الطرف الأميركي التمادي في مطالبه فلن نخضع لذلك".

 
 


gnews

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