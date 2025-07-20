أول تعليق للوزيرة المصرية المستقيلة من منصبها

الوكيل الإخباري- أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية المستقيلة من منصبها، عن امتنانها العميق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكدت أن هذه التوجيهات كانت قوة دافعة ومحفزا رئيسيا للتطوير والارتقاء بالعمل البيئي في مصر، وركيزة أساسية لتحقيق العديد من الإنجازات في مجالات الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتصدي لتغير المناخ، وتطوير البنية التحتية البيئية.

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جاء ذلك بعدما تقدمت باستقالتها من منصبها كوزيرة للبيئة، نظرا لتعيينها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر.



وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، في بيان لها، عقب قبول استقالتها، أن التعاون الوثيق مع رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية ساهم في إدماج البعد البيئي في السياسات التنموية، لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية ارتباطا بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق تقدم ملموس في ملفات ذات أولوية وطنية، من بينها إدارة المخلفات، وجودة الهواء، وصون التنوع البيولوجي، وغيرها من الملفات البيئية الهامة.



وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن خالص تمنياتها للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتوفيق والنجاح في تولي مهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، مؤكدة ثقتها في قدرتها على مواصلة مسيرة العمل البيئي، والبناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة الدفع بملف البيئة كأحد أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل دعم القيادة السياسية وا لاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لهذا القطاع الحيوي.

كما وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لجميع العاملين بوزارة البيئة وجهازيها شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وشركاء النجاح في المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، مؤكدة ثقتها في استمرار التعاون بين وزارة البيئة وكافة أصحاب المصلحة حفاظا على المصالح والحياة المعيشية للأجيال الحاضرة والمستقبلية وصونا للموارد الطبيعية.