أول تعليق من أوباما على فيديو "القردين" الذي نشره ترامب

الأحد 2026-02-15 10:48 ص

الأحد، 15-02-2026 08:43 ص
الوكيل الإخباري-   انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما "انعدام الحياء واللياقة" في الخطاب السياسي للبلاد، وردّ، السبت، لأول مرة على منشور على حساب دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، يصوره هو وزوجته ميشيل أوباما على هيئة قردين.اضافة اعلان


وأثار الفيديو، الذي نُشر على حساب ترامب في منصته "تروث سوشال" في 5 فبراير، استنكارًا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.

وبينما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر "الغضب المصطنع"، حمّل لاحقًا المسؤولية لموظف قال إنه نشره عن طريق الخطأ.

وفي ختام المقطع، الذي يروّج لنظريات مؤامرة بشأن خسارة ترامب انتخابات 2020 لصالح جو بايدن، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على مجسمي قردين لثانية تقريبًا.

وردّ أوباما على المنشور لأول مرة في مقابلة مع مقدم البودكاست السياسي اليساري براين تايلر كوهين، نُشرت السبت.

وقال أوباما، ردًا على سؤال لكوهين بشأن الفيديو، إن غالبية الأميركيين "يجدون هذا السلوك مقلقًا للغاية"، دون أن يسمي ترامب بالاسم.

وأضاف: "هناك نوع من المهزلة التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون، والحقيقة هي أنه لا يبدو أن هناك أي خجل من هذا الأمر بين الأشخاص الذين كانوا يشعرون سابقًا بأنه يجب عليك إظهار مقدار معين من اللياقة والذوق والاحترام للمنصب، أليس كذلك؟ لقد فُقد ذلك".

وأوضح أوباما أن من شأن المنشورات المماثلة أن تضر بالجمهوريين التابعين لترامب في انتخابات التجديد النصفي، مشيرًا إلى أن "الرد في نهاية المطاف سيأتي من الشعب الأميركي".

وقال ترامب لصحافيين إنه متمسك بمزاعم تزوير الانتخابات التي يتناولها الفيديو، لكنه نفى أن يكون قد شاهده.

سكاي نيوز
 
 


